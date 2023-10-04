İstanbul'da kaybolan 3 kardeşin cansız bedenleri, inşaat temelinde bulundu - Son Dakika

İstanbul'da kaybolan 3 kardeşin cansız bedenleri, inşaat temelinde bulundu

Son Güncelleme: 04.10.2023 07:18

İstanbul Sancaktepe'de sokakta oynayan 3 erkek kardeşten dün akşamdan beri haber alınamıyordu. Kayıp olan çocukların cansız bedeni inşaatın su dolu temelinde bulundu.

İstanbul Sancaktepe'de sokakta oynayan 3 erkek kardeşten dün akşamdan beri haber alınamıyordu. Kayıp olan çocukların cansız bedeni inşaatın su dolu temelinde bulundu.

Sancaktepe'de Kaybolan 3 Kardeşin Cansız Bedeni İnşaatın Su Dolu Temelinde Bulundu

KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞLAR

Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde önceki gün saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kaybolmuştu. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. İhbar üzerine harekete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, aynı mahallede Gülpembe Sokak üzerinde bulunan inşaattan gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Sancaktepe'de Kaybolan 3 Kardeşin Cansız Bedeni İnşaatın Su Dolu Temelinde Bulundu

CANSIZ BEDENLERİ SU DOLU İNŞAAT TEMELİNDE BULUNDU

İnşaatın güvenlik görevlisinin çocuk cesedi gördüğü yönünde verdiği ihbarla polis ve itfaiye ekipleri, su dolu inşaat temelinde çalışma başlattı. Su dolu olan inşaat alanında kapsamlı bir çalışmayla önce su tahliye edildi. Suyun tahliyesi sonrasında 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cesetleri otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu götürüldü.

Sancaktepe'de Kaybolan 3 Kardeşin Cansız Bedeni İnşaatın Su Dolu Temelinde Bulundu
İnşaatta cansız bedeni bulunan 3 kardeşin, son görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Sancaktepe, Karşıyaka, Çocuk, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kaybolan 3 kardeşin cansız bedenleri, inşaat temelinde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kaybolan 3 kardeşin cansız bedenleri, inşaat temelinde bulundu - Son Dakika
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