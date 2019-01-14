Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de Kaza: Taksi Sürücüsü Öldü (2)

Sancaktepe'de Kaza: Taksi Sürücüsü Öldü (2)

42 dakika önce

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA Sancaktepe'de, TIR'a arkadan çarpan taksinin sürücüsü araç içinde hayatını kaybetti.

Sancaktepe'de Kaza: Taksi Sürücüsü Öldü (2), System.String[]
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA 

Sancaktepe'de, TIR'a arkadan çarpan taksinin sürücüsü araç içinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.  

Kaza, 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan 34 TJM 29 plakalı taksi, sürücüsü Turan Çifçi'nin kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Turan Çifçi(62) araç içerisinde sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Turan Çifçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, kaza nedeniyle trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Bu nedenle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. 

Polisin kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan görüntüler

-Polis ekipleri

-TIR'a çarpan araç

-Ekiplerin çalışmaları

-Tek şeritten sağlanan trafik

-Trafik yoğunluğu 

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:36 Kaynak: DHA

Sancaktepe, 3. Sayfa
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