(SANCAKTEPE'DE KAZA YAPAN TIR YANDI, ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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(SANCAKTEPE'DE KAZA YAPAN TIR YANDI, ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

15.06.2022 17:11
(SANCAKTEPE'DE KAZA YAPAN TIR YANDI, ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

SANCAKTEPE Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, önünde seyreden başka bir TIR'a arkadan çarptı.

SANCAKTEPE Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, önünde seyreden başka bir TIR'a arkadan çarptı. Çarptıktan sonra yanan TIR'da sıkışan şoför hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde ilerleyen Seyfi Erol (47) yönetimindeki 39 AAU 575 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak önünde seyreden Nazım İnce yönetimindeki 35 SGE 93 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpan TIR'da yangın çıkarken, şoför bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sağlık ekipleri TIR'da sıkışan şoförün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu hayatını kaybeden sürücü Seyfi Erol'un cansız bedeni araçtan çıkarıldı. Erol'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, diğer TIR sürücüsü Nazım İnce polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü ------------------Kaza sonrası yanan TIR-TIR'da sıkışan sürücüyü çıkarma çalışması -Olay yerindeki itfaiye ekipleri -Olay yerindeki polis ekipleri -Olay yerindeki jandarma ekipleri -TIR'ın çarptığı diğer TIR'dan görüntü -Kazaya karışan TIR sürücüsünün konuşması -Kazaya karışan TIR sürücüsünün yürümesi-Hayatını kaybeden sürücünün cenazesinin çıkarılması -Muhabir anons (Gamze ŞİMŞEK)-Cenazenin sedyeyle ambulansa taşınması -Olay yerinde oluşan trafik

-Genel ve detay


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (SANCAKTEPE'DE KAZA YAPAN TIR YANDI, ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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