Sancaktepe'de kocasını öldüren kadın 17 buçuk yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika

Sancaktepe'de kocasını öldüren kadın 17 buçuk yıl hapse çarptırıldı

21.04.2021 14:58
Sancaktepe'de kocasını öldüren kadın 17 buçuk yıl hapse çarptırıldı, System.String[]

Sancaktepe'de kendisini aldatan eşini bıçaklayarak öldüren 3 çocuk annesi G.B., "haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Sancaktepe'de kendisini aldatan eşini bıçaklayarak öldüren 3 çocuk annesi G.B., "haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Tutukluluk halinin devamına hükmedilen sanık savunmasında, kavga sırasında kendini koruduğunu söyleyerek, "O gün orada ben de ölebilirdim. Olayda kasıt yoktur. Çocuklarım boynu bükük beni bekliyor. Tahliye olmazsam küçük kızımı yanıma alacağım. Onunla beraber cezamı çekeceğim. Pişmanım" dedi.

Sancaktepe'de 15 Temmuz 2020 tarihinde kendisini aldattığını, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ettiği kocası Vedat Bilgi'yi(39) bıçaklayarak öldüren G.B.'nin(33) "haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık G.B. cezaevinden getirilirken, Vedat Bilgi'nin ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan katılan avukatı Adem Çalişci, "Sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin ve takdiri indirim nedenlerinin uygulanmamasını, 'tasarlayarak eşe karşı öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"O gün orada ben de ölebilirdim"

Esas hakkındaki beyanı sorulan sanık tutuklu sanık G.B., "O gün orada ben de ölebilirdim. Tefeciler, alacaklılar kapıya geliyordu. Çocuklarımla elektriksiz, muhtaç kaldık. Eşimin ailesi neredeydi. Olayda kasıt yoktur. Çocuklarım boynu bükük beni bekliyor. Tahliye olmazsam küçük kızımı yanıma alacağım. Onunla beraber cezamı çekeceğim. Olanlardan dolayı pişmanım" diyerek tahliyesini talep etti.

"Müvekkilim 15 yıl şiddetine maruz kaldı"

Bunun üzerine sanık avukatı Ümit Karaşal, "Müvekkil 15 yılı aşkın süredir sefalet, şiddet ve kötü muamelesine maruz kalmıştır. Ayıplanmamak ve sosyal çevresinden dışlanmamak için boşanma yoluna başvuramamıştır. Müvekkilim öldürme kastı ile hareket etmemiştir. 3 çocuğu vardır, küçük olan çocuk annesinin bakımına muhtaçtır. Müvekkilin ve ailesinin mağduriyeti nazara alınarak lehe olan hükümler uygulanmak suretiyle tahliyesine karar verilsin" diye konuştu.

Vedat Bilgi'nin kardeşi Burak Bilgi, "Sanık, abimizi öldürerek ailemizi parçalamış oldu. Bundan birkaç ay önce de sanık abimi bıçaklamıştı. Sanık cezalandırılsın. Çocukları kullanarak bizim ve çocuklarımızın şerefi ile oynadı, utanç vericidir" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

"Çocuklarım hem annesiz hem babasız kaldı"

Son sözü sorulan sanık G.B. ise, "Olaylardan dolayı çok pişmanım. Çocuklarımı kullanmıyorum, hem annesiz hem de babasız kaldılar. Bilerek, isteyerek bir şey yapmadım. Kavga sırasında kendimi korumaya çalıştım, pişmanım" dedi.

'Haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 17,5 yıl hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık G.B.'yi 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun haksız tahrik altında işlendiğini ve duruşmalardaki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezada indirim yaparak sanığı 17 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Hükmedilen hapis cezasının infazı tamamlayıncaya kadar sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet ve kayyımlık yetkilerinden yoksun bırakılmasına hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Vedat Bilgi ile G.B.'nin 2006 yılında evlendikleri, 3 kız çocuklarının olduğu, son iki yıldır aralarında şiddetli anlaşmazlığın bulunduğu anlatıldı. Vedat Bilgi'nin eşini aldattığı, başka bir kadınla yaşamaya başladığı, sanık G.B.'nin evlere temizlik işine gittiği, maktulün eve her geldiğinde baskı ve zorla sanıktan para aldığı belirtildi. Maktulün sanığa yönelik fizyolojik ve psikolojik baskınlarda bulunduğu, sürekli 'güzel değilsin' dediği, şiddet uyguladığı, bazı seferler ormana götürerek, "seni keseceğim, öldüreceğim, gerekirse kendimi de öldürürüm, arkamda 'beni G. öldürdü' diye not bırakırım, senin hayatını her şekilde mahvederim" gibi tehdit ve hakaretlerde bulunduğu kaydedildi.

Tarafların olaydan bir gün önce barıştıkları, olay günü Vedat Bilgi'nin eşi G.B.'nin çalıştığı iş yerine geldiği, birlikte kahvaltı yaptıkları, bu sırada maktulün şüpheliyi, eşini aldattığı iddia edilen kadın ile telefonda konuşturduğu, kadının telefonda sanığa, "Sen salaksın, zaten güzel değilsin. Ben zaten Vedat'tan 4 çocuk aldırdım, halen kendisinden hamileyim" dediği, bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı aktarıldı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte G.B.'nin haksız tahrik altında eşini bıçaklayarak öldürdüğü, bıçağı önce kimin eline aldığının bilinmediğinin belirtildiği iddianamede sanık G.B.'nin "haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi. - İSTANBUL

Sancaktepe'de kocasını öldüren kadın 17 buçuk yıl hapse çarptırıldı

Sancaktepe, 15 Temmuz, Mahkeme, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de kocasını öldüren kadın 17 buçuk yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika


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