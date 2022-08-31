Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi Selam Sokak'ta Ramazan Aymak idaresindeki 34 FJF 187 plakalı otomobil, yağış dolayısıyla kayganlaşan yolun da etkisiyle kontrolden çıkarak Cengiz Topel İlk ve Ortaokulu'nun bahçesine devrildi.

Kaynak: AA

Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de okul bahçesine devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika

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