Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de Korkutan Depo Yangını

Sancaktepe'de Korkutan Depo Yangını

1 saat önce

İstanbul Sancaktepe'de bir gıda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, depo kullanılamaz hale geldi.

Sancaktepe'de Korkutan Depo Yangını, System.String[]
İstanbul Sancaktepe'de bir gıda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, depo kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Sancaktepe Emek Mahallesi'nde bulunan 5 bin metrekarelik bir gıda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoda bulunan malzemelere sıçradı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan depoya müdahale etti. Yangına 5 ilçeden takviye itfaiye ekibi müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Gıda deposunun akşam saatinde kapalı olması ve çalışan kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depo kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(Aydemir Kadıoğlu - İzzet Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:36 Kaynak: İHA

İstanbul, İtfaiye, Sancaktepe, Güncel
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