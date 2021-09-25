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Sancaktepe'de kültür sanat sezonu açıldı - Son Dakika

Sancaktepe'de kültür sanat sezonu açıldı

25.09.2021 09:24

Sancaktepe'de kültür sanat sezonu açıldı Sancaktepe Belediyesi tarafından 2021-2022 kültür sanat sezonu açılışı ve Yarınlara Kalsın 'Kadın' temalı kısa film senaryo yarışması ödül töreni, Türk sinemasının önde gelen isimlerinden Serdar Gökhan, Hülya Koçyiğit gibi simaların...

Sancaktepe'de kültür sanat sezonu açıldı

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi tarafından 2021-2022 kültür sanat sezonu açılışı ve Yarınlara Kalsın 'Kadın' temalı kısa film senaryo yarışması ödül töreni, Türk sinemasının önde gelen isimlerinden Serdar Gökhan, Hülya Koçyiğit gibi simaların katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sancaktepe Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre merkezinde 2021-2022 kültür sanat sezonu açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde, Jüri başkanlığını Hülya Koçyiğit'in yaptığı Derviş Zaim ve İpek Tuzcuoğlu gibi Türk Sinemasının önemli isimlerinin jüri üyeliğini yaptığı Yarınlara Kalsın 'Kadın' temalı kısa film senaryo yarışmasının ödül töreni de düzenlendi. Törene yarışma jüri başkanı Hülya Koçyiğit'in yanı sıra Derviş Zaim, Nazif Tunç, Hilal Çelenk, Mustafa Burak Doğu, Elif Sude Harmancı, Muhammed Emre Kaya, Yeşim Tonbaz Güler ve konuk olarak da Serdar Gökhan katıldı.

595 fidan dikilecek

Düzenlenen senaryo yarışmasına 595 başvuru yapıldı. Buna ithafen projede emeği geçen herkes için 595 fidan dikimi yapılacağı, dikilen alana 'yarınlara kalsın' hatıra ormanı ismi verileceği öğrenildi.

Kısa film senaryo yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

"Kadın" temalı yarınlara kalsın kısa film senaryo yarışması ödül töreninde 'Ay anne' senaryosuyla Emre Öz birinci olarak 15 bin TL'nin sahibi oldu. Öz, ödül para çekini Hülya Koçyiğit'in elinden aldı. Yarışmada '1 lira' adlı senaryosuyla 2. olarak 10 bin TL kazanan isim Halil Kekeş, olurken 'Nefes' adlı senaryosuyla 3. olarak 5 bin TL ödülünü kazanan isim Volkan Güney Eker oldu.

"Sanatçı maalesef yaptığı işlerin karşılığını bulamıyor"

Türk sinemasının usta isimlerinden Serdar Gökhan sanat ve sanatçının değerine değindi. Gökhan, "Kültür çoğunlukla okumaktan olur. Bilgi sahibi olmaktan olur ama sanat tamamen O kişinin elinden ürettiği ve kendi bedensel kabiliyetinden gelen bir beceridir. Çoğu sanatçı maalesef yaptığı işlerin karşılığını bulamıyor. Verdiği emeğin karşılığını bulamıyor. Yaşam savaşı veriyor. İnşallah ülkemizde bunlar gelişir sanat ve sanatçının değeri anlaşılır." dedi.

"Kadının eli değdiği her şey güzelleşiyor"

Hülya Koçyiğit, Kadın temalı yarışma amacının kadınlara farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Bugün Burada Oluşumuzun nedeni Sancaktepe Belediyesinin 'kadın' temalı kısa film senaryosu yarışması açmıştı. Ben jürideydim. Amaç burada kadın ne yapar? Kadının toplumda ki yerini ne kadar fakındayız? Çünkü Kadının eli değdiği her şey güzelleşiyor. " diye konuştu.

"Sancaktepe'de kültür sanat her daim önceliğimiz oldu"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise, "Bugün Sancaktepe kültür ve sanat günü, Sancaktepe'de kültür sanat her daim önceliğimiz oldu. Ancak malumunuz geçirmiş olduğumuz pandemi sürecinden dolayı kalabalık toplantıların yapılamaması bir araya gelemememiz bizleri çok üzmüştü. Aşıların çoğalmasıyla birlikte daha önlemler alınarak kültür sanat sezonumuzu başlatmaya karar verdik" ifadelerinde bulundu.

Her ay farklı etkinliklerin düzenleneceği sanat sezonunda söyleşiden tiyatroya, konserden, sinemaya, geziden, seminere, konferanstan anma programına ücretsiz onlarca etkinlik sanatseverler ile buluşacak.

Sancaktepe'de kültür sanat sezonu açıldı
Sancaktepe'de kültür sanat sezonu açıldı
Sancaktepe'de kültür sanat sezonu açıldı
Sancaktepe'de kültür sanat sezonu açıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sancaktepe'de kültür sanat sezonu açıldı - Son Dakika


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