SANCAKTEPE'DE KUMAR BASKINI - Son Dakika
Üye Girişi

SANCAKTEPE'DE KUMAR BASKINI

12.04.2022 14:24
SANCAKTEPE'DE KUMAR BASKINI

SANCAKTEPE 'de, kıraathaneye kumar oynayan 7 kişiye toplamda 12 bin 733 lira para cezası kesildi.

SANCAKTEPE 'de, kıraathaneye kumar oynayan 7 kişiye toplamda 12 bin 733 lira para cezası kesildi. Baskın anı kameralarca görüntülendi.

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan kıraathaneye saat 02.15 sıralarında baskın düzenledi. Kıraathanede yuvarlak masa etrafında 7 kişinin, okey taşları ve iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları ve masa üzerinde 5 bin 440 lira para olduğu görüldü. Kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince toplam 12 bin 733 lira para cezası uygulandı. İşyeri sahibi E.A. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Kıraathaneye baskın anı kameralarca görüntülendi.

SANCAKTEPE'DE KUMAR BASKINI
SANCAKTEPE'DE KUMAR BASKINI
SANCAKTEPE'DE KUMAR BASKINI
SANCAKTEPE'DE KUMAR BASKINI
SANCAKTEPE'DE KUMAR BASKINI
YORUMLAR
500
Kumar ve fuhuş olaylarında 20 kişiye toplamda 29 bin 900 TL ceza Kumar ve fuhuş olaylarında 20 kişiye toplamda 29 bin 900 TL ceza

Para Cezası, Sancaktepe, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE KUMAR BASKINI - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Kadirov haritayı açık unutunca, Rus ordusunun nerelerde üslendiği canlı yayında görüntülendi
14:25 Kemal Kılıçdaroğlu: Satacak bir şey kalmadı şimdi Türkiye'nin itibarını satıyorlar!
14:06 Bircan Bali'nin şikayeti üzerine yargılanan Reynmen, beraat etti
14:01 İstanbul'un göbeğinde Libyalı şahıs kendisi gibi Libya uyruklu olan kadını İstanbul'da bıçakla gasp etti
13:58 "Sonbaharda seçim bekliyorum" diyen MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar: Erdoğan seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu'nu görevden alacak!
13:57 Karantinaya girmek istemedi, tekme tokat dayak yedi! Korona Şangay'da tekrar ortaya çıktı
13:47 Skandal fotoğraf! İslam düşmanı Fransız aday Marine Le Pen ırkçılığını böyle ilan etti: Siyah kadına tek parmağıyla dokundu
13:35 Mahkemeden emsal karar! Rüzgar enerjisi şirketi 150 kartalı öldürdüğü için 8 milyon dolar ödeme yapacak
13:20 MHP Lideri Bahçeli 'kalpsiz ve kapasitesiz' dediği Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bizim adayımız belli, siz de çürük adayınızı açıklayın!
13:09 Zelenski ve eşi ayrı mı yaşıyor? First Lady Olena Zelenski ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 14:32:44. #1.13#
SON DAKİKA: SANCAKTEPE'DE KUMAR BASKINI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement