Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi - Son Dakika

Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi

Sancaktepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken kumar oynatılan bir iş yeri mühürlendi.

Sancaktepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken kumar oynatılan bir iş yeri mühürlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 9 Mayıs'ta İnönü Mahallesi Sultangazi Caddesi üzerinde bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi. İş yerinde sanal tombala oynadıkları belirlenen 3 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulandı. Adreste bulunan 13 bilgisayara el konuldu. İş yeri sahibi İbrahim K. hakkında adli işlem başlatıldı. İş yeri ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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