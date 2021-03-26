Son dakika... Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yerine baskın kamerada - Son Dakika

SANCAKTEPE'de koronavirüs denetimleri kapsamında, kumar oynandığı belirlenen bir iş yerine baskın düzenlendi. 16 kişiye toplamda 27 bin lira para cezası kesildi. Baskın anı kameraya yansıdı.

Sancaktepe Atatürk Mahallesi Uysal Caddesi'nde bulunan bir adreste kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. İşyerinde yapılan kontrollerde, içeride bulunan 16 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Ekipler kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ile oyun kağıtlarına el koydu. Koronavirüs denetimleri kapsamında pandemi kurallarını da ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları tespit edilen kişilere 1593 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefetten toplam da 27 bin 760 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, işyeri sahibi hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. İş yeri Sancaktepe İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.