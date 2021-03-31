Sancaktepe'de kumar oynatılan kıraathaneye ikinci baskın kamerada; 9 kişiye 39 bin lira para cezası - Son Dakika

SANCAKTEPE'de daha önceden kumar oynatıldığı için mühürlenen ve ruhsatsız olduğu tespit edilen kıraathaneye ikinci kez baskın düzenlendi. Kıraathaneye giriş yapmak için ayrı bir kapı açıldığı tespit edilirken, içerde bulunan 9 kişiye ise toplam 39 bin lira para cezası kesildi. Baskın anları da kameraya yansıdı. Polis ekipleri, dün saat 00.05 sıralarında Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinden bulunan bir kıraathanede kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler kıraathaneye baskın düzenledi. İçerde bulunan 9 kişiden 5'inin kumar oynadığı tespit edildi. İçerde bulunanlara pandemi kurallarını ihlal etmekten ve kumar oynamaktan toplam 39 bin lira para cezası kesildi. Polis, kumar oynamakta kullanılan iskambil kağıdı ile kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 100 lira paraya el koydu. Kıraathaneden sorumlu olduğu belirlenen E.D. hakkında da "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Baskında, kıraathaneye giriş yapmak için ayrı bir kapı açıldığı ve giriş çıkışların bu kapıdan yapıldığı tespit edildi. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen kıraathane ikinci kez Sancaktepe İlçe Zabıta Ekipleri tarafından mühürlendi.

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