Sancaktepe'de, kumar oynatıldığı iddiasıyla bir iş yeri mühürlendi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıgazi Mahallesi'ndeki bir iş yerini denetledi.

Ruhsatı olmadığı belirlenen iş yerinde yapılan aramada 9 dizüstü bilgisayar ve sanal tombala oyunundan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 745 lira ele geçirildi.

İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye Kabahatler Kanunu doğrultusunda idari para cezası kesildi, 4 şüpheli hakkında ise kumar oynatılması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.