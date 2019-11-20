Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de kumar oynatıldığı iddiasıyla bir iş yeri mühürlendi
Son Dakika Güncel Sancaktepe'de kumar oynatıldığı iddiasıyla bir iş yeri mühürlendi - Son Dakika

Sancaktepe'de kumar oynatıldığı iddiasıyla bir iş yeri mühürlendi

6 saat önce

Sancaktepe'de, kumar oynatıldığı iddiasıyla bir iş yeri mühürlendi.

Sancaktepe'de kumar oynatıldığı iddiasıyla bir iş yeri mühürlendi, System.String[]

Sancaktepe'de, kumar oynatıldığı iddiasıyla bir iş yeri mühürlendi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıgazi Mahallesi'ndeki bir iş yerini denetledi.

Ruhsatı olmadığı belirlenen iş yerinde yapılan aramada 9 dizüstü bilgisayar ve sanal tombala oyunundan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 745 lira ele geçirildi.

İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye Kabahatler Kanunu doğrultusunda idari para cezası kesildi, 4 şüpheli hakkında ise kumar oynatılması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe, Sarıgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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