Sancaktepe'de kumar oynayan 11 kişiye para cezası - Son Dakika

Sancaktepe'de, kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 11 kişiye, idari para cezası uygulandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken bir kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, sanal ortamda tombala oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri çalışanı 11 kişiye, 34 bin 980 lira idari para cezası uygulandı.

Buradaki 11 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda oyun pulu ve kartına el konuldu.

İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.