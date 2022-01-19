Sancaktepe'de kuyuda mahsur kalan köpeği kurtarma operasyonu - Son Dakika

Sancaktepe'de yol kenarındaki bir kuyuya düşen köpek kuyuda mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla kurtulamayan köpek için itfaiye ve Sancaktepe Belediyesi ekipleri devreye girdi. Köpek, ekiplerin çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Sancaktepe'de Eyüp Sultan Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Ulubatlı Hasan Caddesi ve sevenler Caddesi kesişim noktasında yol üzerinde bulunan kuyuya bir sokak köpeği düştü. Kuyuya düşen köpek kendi çabalarıyla kuyudan kurtulamadı. Köpeğin kuyuda mahsur kaldığını fark eden ekipler harekete geçti. Sancaktepe Belediyesi ve itfaiye ekipleri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan köpek ekiplerin çalışması ile kurtarıldı. Köpek, veteriner hekimler tarafından bakımları yapılmak üzerine Sancaktepe Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. - İSTANBUL