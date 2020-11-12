Ali Kerem BENGİ/ SANCAKTEPE'de kuyumcuya giren kasklı iki kişi, iş yeri sahibini silahla vurarak, soygun yaptıktan sonra motosikletle kaçtı.
Olay, Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen iki kişi cadde üzerindeki kuyumcunun önünde durdu. Motosikletten inen bir kişi silahla kuyumcu dükkanına girerek raflardaki bilezikleri istedi. Kuyumcu Uğur Karakoç hırsızın istediği bilezikleri verirken hırsıza müdahale etti. Müdahale sırasında hırsız Karakoç'u silahla kolundan vurdu. Bilezikleri alarak soyguncu olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kolundan yaralanan kuyumcu Uğur Karakoç, vatandaşlar tarafından çevredeki özel hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Karakoç'un sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Hırsızlık sırasında içeride bulunan Yetiş Karakoç ve olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi.Polise ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alınırken olayın görgü tanıklarının da ifadelerine başvuruldu. Kuyumcu dükkanından 15 taneye yakın bilezik ve bir miktar da para çalındığı öğrenildi. Kuyumcu dükkanının yanında esnaf olan Bülent Toplar, "Kuyumcudan altın almaya çalışırken içeridekilerden biri müdahale ediyor. Müdahale sırasında kuyumcudaki genç kardeşimiz silahla kolundan yaralanıyor. Bir miktar da altın alıp iş yerinden kaçıyorlar. Henüz ne kadar altın aldıkları bilinmiyor ama hesaplanacak" dedi. Görgü tanıklarından Leyla Şahin "Dükkanın içerisindeydim. Dışarıdan sesler geldi ama nereden geldiğini çözmeye çalışıyordum. Dışarıya baktığımda adamın kaçtığını gördüm. Kuyumcudaki abi kolundan vurulmuştu. Hırsızın başında kask vardı. Ben sadece bir kişiyi gördüm o da kaçan kişiydi." dedi.
- Kaynak: DHA
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