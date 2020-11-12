Ali Kerem BENGİ/ SANCAKTEPE'de kuyumcuya giren kasklı iki kişi, iş yeri sahibini silahla vurarak, soygun yaptıktan sonra motosikletle kaçtı.

Olay, Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen iki kişi cadde üzerindeki kuyumcunun önünde durdu. Motosikletten inen bir kişi silahla kuyumcu dükkanına girerek raflardaki bilezikleri istedi. Kuyumcu Uğur Karakoç hırsızın istediği bilezikleri verirken hırsıza müdahale etti. Müdahale sırasında hırsız Karakoç'u silahla kolundan vurdu. Bilezikleri alarak soyguncu olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.