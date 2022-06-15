Sancaktepe'de iki tır çarpıştı, tırlardan biri alev aldı: 1 ölü - Son Dakika
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Sancaktepe'de iki tır çarpıştı, tırlardan biri alev aldı: 1 ölü

15.06.2022 17:05

Sancaktepe'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tır, önündeki tıra hızla çarparak alev aldı.

Sancaktepe'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tır, önündeki tıra hızla çarparak alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza alanı ise havadan görüntülendi.

Kaza, Sancaktepe'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 39 ABT 447 plakalı Mercedes markalı tır sürücüsü, önünde bulunan 45 KB 6661 plakalı Mercedes markalı tıra duramayarak çarptı. Arkadan çarpan tırın kupa kısmı çarpışmanın etkisiyle alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan tıra müdahale ederek yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmada, çarpan tırın sürücüsünün araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri sürücünün cesedini araç içerisinden çıkarmak için bir süre çalışma gerçekleştirdi. Araç içerisinden çıkarılan sürücünün cesedi ambulans ile morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan iki tırın çarpıştığı kaza alanı dron ile görüntülendi.

(Aykut Zor - Sevgi Canpolat/İHA)

Sancaktepe'de iki tır çarpıştı, tırlardan biri alev aldı: 1 ölü
Sancaktepe'de iki tır çarpıştı, tırlardan biri alev aldı: 1 ölü
Sancaktepe'de iki tır çarpıştı, tırlardan biri alev aldı: 1 ölü
Sancaktepe'de iki tır çarpıştı, tırlardan biri alev aldı: 1 ölü
Sancaktepe'de iki tır çarpıştı, tırlardan biri alev aldı: 1 ölü
Sancaktepe'de iki tır çarpıştı, tırlardan biri alev aldı: 1 ölü
Sancaktepe'de iki tır çarpıştı, tırlardan biri alev aldı: 1 ölü
Sancaktepe'de iki tır çarpıştı, tırlardan biri alev aldı: 1 ölü
Sancaktepe'de iki tır çarpıştı, tırlardan biri alev aldı: 1 ölü
Sancaktepe'de iki tır çarpıştı, tırlardan biri alev aldı: 1 ölü
Sancaktepe'de iki tır çarpıştı, tırlardan biri alev aldı: 1 ölü
Sancaktepe'de iki tır çarpıştı, tırlardan biri alev aldı: 1 ölü
Sancaktepe'de iki tır çarpıştı, tırlardan biri alev aldı: 1 ölü
Sancaktepe'de iki tır çarpıştı, tırlardan biri alev aldı: 1 ölü
Sancaktepe'de iki tır çarpıştı, tırlardan biri alev aldı: 1 ölü
Sancaktepe'de iki tır çarpıştı, tırlardan biri alev aldı: 1 ölü
Sancaktepe'de iki tır çarpıştı, tırlardan biri alev aldı: 1 ölü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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