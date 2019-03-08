Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de Lastikçinin Konteyneri Küle Döndü

Sancaktepe'de Lastikçinin Konteyneri Küle Döndü

1 saat önce

SANCAKTEPE'de lastik tamirciliği yapan bir kişinin işyeri olarak kullandığı konteyner alev alev yandı.

Sancaktepe'de Lastikçinin Konteyneri Küle Döndü, System.String[]
SANCAKTEPE'de  lastik tamirciliği yapan bir kişinin işyeri olarak kullandığı konteyner alev alev yandı. Konteynerin yanma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

Olay Sancaktepe Merve Mahallesi Cenap Sokak'ta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddaya göre lastikçi Şakir K.  işyeri olarak kullandığı konteynerindeki kömür sobasını yaktıktan sonra pastaneye kahvaltı yapmaya gitti. O sırada konteynerden alevler yükselmeye başladı. Olay gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Şakir K. "Pastaneden kahvaltılık alırken, köşede birisi beni çağırdı 'abi senin dükkan yanıyor' dedi. Bi geldim baktım ki iş işten geçmiş" dedi. Polis tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:04 Kaynak: DHA

Sancaktepe, Güncel
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