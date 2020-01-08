Sancaktepe'de Leyla ile Mecnun oyunu büyük beğeni aldı - Son Dakika

Sancaktepe Belediyesinin kültür sanat sezonu kapsamında Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen "Leyla ile Mecnun" oyunu büyük beğeni aldı. Tiyatroda konuşma yapan Başkan Döğücü, "Halkımızın çok teveccühünü aldık. Biz de Sancaktepe'yi tiyatronun sanatın merkezi haline getirmenin çalışmalarını yapıyoruz" dedi.



Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde oynanan tiyatroya Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda tiyatrosever katıldı. Kültür sanat sezonunu "Reis Bey" tiyatrosu ile açan Sancaktepe Belediyesi ikinci tiyatro oyunu olarak "Leyla ile Mecnun"u tiyatroseverler ile buluşturdu. Prof. Dr. İskender Pala'nın kaleme aldığı rejisörlüğünü Mustafa Kurt'un yaptığı oyun, Leyla ile Mecnun arasında geçen aşk hikayesini anlatıyor. 19.00'da başlayan tiyatro oyununun sonunda Başkan Döğücü tiyatro oyuncularını tebrik ederek çiçek verdi.



Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Halkımızın çok teveccühünü aldık. Biz de Sancaktepe'yi tiyatronun sanatın merkezi haline getirmenin çalışmalarını yapıyoruz. Altyapı çalışmalarımız devam etmekte. Kültür Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerde devlet tiyatrolarımızı ayda bir olmak üzere Sancaktepemiz'de bundan sonra sanatçılarımız ile birlikte buluşturacağız. Bu güzel bir çalışma oldu. ve gerçekten çok keyif alarak izledik. Sanatı burada bu salonda izlemek hem onur hem gurur verdi. Gençlerimiz var, yaşlılarımız var. Her yaştan insanın gelip burada tiyatroyu izlemeleri beni çok mutlu etti. Biz sanatı sanat olarak düşünüyoruz. ve her türlü tiyatroya da İnşallah bu salonlarımızda yer vermeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL