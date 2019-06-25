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SANCAKTEPE'DE MARKET SAHİBİNE SİLAHLI SALDIRI

1 saat önce

Haber-Kamera Ali Kerem Bengi İSTANBUL DHASancaktepe'de, market sahibi Salim Yahşi, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.

Haber-Kamera Ali Kerem Bengi İSTANBUL DHA
Sancaktepe'de, market sahibi Salim Yahşi, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, Sancaktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde marketi bulunan Selim Yahşi (30), tartıştığı kişiler tarafından market içerisinde silahlı saldırıya uğrayarak göğsünden yaralandı. Saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Selim Yahşi'yi özel bir hastaneye kaldırdı. Yahşi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak delil incelemesi yaptı.
Görgü tanıklarından Ali Hamza, Yukarıda oturuyorduk. Dışarıdan pat diye bir ses geldi. Arkadaş bağırdı, aşağıya indik baktığımız da arkadaş kan içinde yatıyordu. Biz de ona müdahale etmeye çalıştık. O sırada ambulans geldi. Arkadaşı alıp götürdüler. Olayın tam olarak nasıl olduğunu bilmiyoruz. Yaralı şekilde gördüm, yaraya tampon yapmaya çalıştım. Arkadaş gögüs kısmından vuruldu. Biz ambulansa teslim ederken nabzı atıyordu. Bir süre sonra hayatını kaybettiğini öğrendik. Kendisi bir çocuk babasıydı dedi.
Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
SANCAKTEPE'DE MARKET SAHİBİNE SİLAHLI SALDIRI
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:18 Kaynak: DHA
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