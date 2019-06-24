Sancaktepe'de markete silahlı saldırı: 1 ölü
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İSTANBUL (İHA) – İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından marketinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:38 Kaynak: İHA
İSTANBUL (İHA) – İstanbul
'un Sancaktepe
ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından marketinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi
Caddesi'nde bulunan Bakkal Durağı arkasındaki bir markete saat 21.00 sıralarında giren kişi dükkan sahibi Selim
Yahşi'nin (30) üzerine kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yahşi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis
saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. - İSTANBUL
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