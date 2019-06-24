Sancaktepe'de markete silahlı saldırı: 1 ölü
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Sancaktepe'de markete silahlı saldırı: 1 ölüİSTANBUL - Sancaktepe ilçesinde bulunan Osmangazi Caddesi, Bakkal Durağının arkasındaki dükkana kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Sancaktepe
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:52 Kaynak: İHA
'de markete silahlı saldırı: 1 ölü
İSTANBUL - Sancaktepe ilçesinde bulunan Osmangazi
Caddesi, Bakkal Durağının arkasındaki dükkana kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Dükkan sahibi kurtarılamadı
Sancaktepe ilçesi Osmangazi Caddesi'nde bulunan Bakkal Durağında yer alan bir markete saat 21.00 sıralarında giren kişi 30 yaşındaki dükkan sahibi Selim
Yahşi'nin üzerine kurşun yağdırdı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Yahşi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis
saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olay yerine gelen Yahşi'nin yakınları sinir krizi geçirirken polis dükkan içerisine girişi yasakladı. Dükkan içerisinde olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı inceleme yaptığı gözden kaçmadı.
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