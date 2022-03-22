Sancaktepe'de markette müşterinin cebinden telefonunu çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de markette müşterinin cebinden telefonunu çaldı

22.03.2022 12:17
Sancaktepe'de markette müşterinin cebinden telefonunu çaldı

SANCAKTEPE'de markette alışveriş yapan kadının cebinden telefonu, arkasından yanaşan kişi tarafından çalındı.

SANCAKTEPE'de markette alışveriş yapan kadının cebinden telefonu, arkasından yanaşan kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçen pazar saat 15.45 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. Markette alışveriş yapan kadının, arkasından yanaşan şüpheli montunun cebindeki telefonu çaldı. Şüpheli, buradan kaçtı. Cep telefonunun çalınma anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.


Sancaktepe'de markette müşterinin cebinden telefonunu çaldı
Sancaktepe'de markette müşterinin cebinden telefonunu çaldı
YORUMLAR
500
9 yaşındaki çocuk, annesini beklediği esnada tanımadığı kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı 9 yaşındaki çocuk, annesini beklediği esnada tanımadığı kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Yemen'deki gıda krizini daha da ağırlaştırdı Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Yemen'deki gıda krizini daha da ağırlaştırdı

Sancaktepe, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de markette müşterinin cebinden telefonunu çaldı - Son Dakika


Son Dakika
12:24 İlyas Salman, yargılandığı davada hakim önüne çıktı: Ben muhalif bir insanım. Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım
12:16 Özgür Demirtaş asgari ücrete ne kadar zam olacağı hakkında konuştu: 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar
12:10 Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önünde yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı!
12:00 Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusların gıda ve mühimmat stoku azaldı
11:46 Son dakika: Bakan Vedat Bilgin: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:29 Ukrayna istihbaratından gündem olacak iddia: Sağlık sorunları yaşayan Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
11:24 Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 12:33:12. #1.12#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de markette müşterinin cebinden telefonunu çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement