SANCAKTEPE'DE MARKETTEKİ GASP ANI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE MARKETTEKİ GASP ANI KAMERADA - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE MARKETTEKİ GASP ANI KAMERADA

6 saat önce

SANCAKTEPE'de bir markete giren şüpheli, kasada duran market çalışanına bıçak çekerek kasadaki paraları aldı, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

SANCAKTEPE'DE MARKETTEKİ GASP ANI KAMERADA, System.String[]
SANCAKTEPE'de  bir markete giren şüpheli, kasada duran market çalışanına bıçak çekerek kasadaki paraları aldı, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yunus Emre Mahallesi Yenidoğan Caddesindeki bir markete 9 Şubat günü müşteri gibi giren bir kişi,  kasada duran kadın çalışana bıçak çekerek,  kasadaki 1075 Lirayı gasp etti.  Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin önce markete müşteri gibi girdiği, ardından kasada çalışan kadına bıçak çekerek, çekmeceyi açtırdığı görülüyor. Kasadan parayı alan şüphelinin marketten koşarak uzaklaşması ve  market çalışanlarının peşinden koşmaları da kameralara yansıyor.

Marketin güvenlik kameralarını inceleyen ve çevrede araştırma yapan emniyet ekipleri şüphelinin 16 yaşında H.Ç. olduğunu belirledi. Şüphelinin Esenyurt'taki bir evde olduğunu tespit eden polis, eve baskın düzenledi. Şüpheli H.Ç. evin içerisinde yakalanarak gözaltına alınırken, üzerinde yapılan aramada 150 lira ele geçirildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

Güvenlik kamera görüntüsü

Bıçak çekme anı

Parayı alıp kaçma anı


- İstanbul
Sancaktepe, Yenidoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İranlı gaspçıları vatandaşlar yakaladı! Olay anı kamerada
Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelen uçakta ilk bulgularda koronavirüs belirtisi yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadı Nişanlısının boğazını keserek öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: 'Sana sürprizim var' dedikten sonra bıçakladım

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 19:03:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SANCAKTEPE'DE MARKETTEKİ GASP ANI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]