SANCAKTEPE'DE MARKETTEKİ GASP ANI KAMERADA - Son Dakika

SANCAKTEPE'de bir markete giren şüpheli, kasada duran market çalışanına bıçak çekerek kasadaki paraları aldı, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yunus Emre Mahallesi Yenidoğan Caddesindeki bir markete 9 Şubat günü müşteri gibi giren bir kişi, kasada duran kadın çalışana bıçak çekerek, kasadaki 1075 Lirayı gasp etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin önce markete müşteri gibi girdiği, ardından kasada çalışan kadına bıçak çekerek, çekmeceyi açtırdığı görülüyor. Kasadan parayı alan şüphelinin marketten koşarak uzaklaşması ve market çalışanlarının peşinden koşmaları da kameralara yansıyor.

Marketin güvenlik kameralarını inceleyen ve çevrede araştırma yapan emniyet ekipleri şüphelinin 16 yaşında H.Ç. olduğunu belirledi. Şüphelinin Esenyurt 'taki bir evde olduğunu tespit eden polis, eve baskın düzenledi. Şüpheli H.Ç. evin içerisinde yakalanarak gözaltına alınırken, üzerinde yapılan aramada 150 lira ele geçirildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüsü

Bıçak çekme anı

Parayı alıp kaçma anı

- İstanbul