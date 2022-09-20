Sancaktepe'de metro inşaatında devrilen vincin o anları kameralara yansıdı! - Son Dakika
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Sancaktepe'de metro inşaatında devrilen vincin o anları kameralara yansıdı!

20.09.2022 16:42

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde inşaatı devam eden metro istasyonunun kule vinci devrildi. İlk aktarılan bilgilere göre bölgede 3 kişinin yaralandığı öğrenilirken ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Diğer taraftan yaşanan dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Sancaktepe'de, metro istasyonu inşaatında kule vinç devrildi. Vincin devrilmesi nedeniyle 3 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler hemen hastaneye kaldırılırken, yaralı işçilerden 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DEVRİLME ANI KAMERAYA YANSIDI

Dev kule vincinin devrildiği anlar da anbean çevredeki kameralara yansıdı. Görüntülerde bir işçinin "Aman yarabbim devrildi" diye bağırdığı duyuluyor.

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da talihsiz kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Belediyenin açıklamasında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtilerek, başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Kazanın olduğu alandan ilk gelen görüntüler şu şekilde:

Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi! O anlar kameraya yansıdı
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi! O anlar kameraya yansıdı
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi! O anlar kameraya yansıdı
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi! O anlar kameraya yansıdı

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR (1)
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Sancaktepe'de metro inşaatında vinç devrildi! Sancaktepe'de metro inşaatında vinç devrildi! Sancaktepe'de metro inşaatında kule vinci devrildi, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Sancaktepe'de metro inşaatında kule vinci devrildi, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Sancaktepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de metro inşaatında devrilen vincin o anları kameralara yansıdı! - Son Dakika

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