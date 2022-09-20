Sancaktepe'de metro inşaatında devrilen vincin o anları kameralara yansıdı!

Sancaktepe'de, metro istasyonu inşaatında kule vinç devrildi. Vincin devrilmesi nedeniyle 3 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler hemen hastaneye kaldırılırken, yaralı işçilerden 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DEVRİLME ANI KAMERAYA YANSIDI

Dev kule vincinin devrildiği anlar da anbean çevredeki kameralara yansıdı. Görüntülerde bir işçinin "Aman yarabbim devrildi" diye bağırdığı duyuluyor.

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da talihsiz kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Belediyenin açıklamasında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtilerek, başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Kazanın olduğu alandan ilk gelen görüntüler şu şekilde:

Ayrıntılar geliyor...