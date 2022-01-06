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Sancaktepe'de metro tünellerinin kapatılmasına Başkan Şeyma Döğücü'den tepki - Son Dakika

Sancaktepe'de metro tünellerinin kapatılmasına Başkan Şeyma Döğücü'den tepki

06.01.2022 15:11

Sancaktepe'de metro tünellerinin kapatılmasına Başkan Şeyma Döğücü'den tepki "Temel atmama töreni yaparak başlanmış Büyükşehir Belediye zihniyeti metroları kapatma icraatlarıyla devam ediyor" İBB'nin yönetiminin AK Parti'de olduğu dönemde Sancaktepe'de yapımına başlanan ancak CHP döneminde...

Sancaktepe'de metro tünellerinin kapatılmasına Başkan Şeyma Döğücü'den tepki

"Temel atmama töreni yaparak başlanmış Büyükşehir Belediye zihniyeti metroları kapatma icraatlarıyla devam ediyor"

İSTANBUL - İBB'nin yönetiminin AK Parti'de olduğu dönemde Sancaktepe'de yapımına başlanan ancak CHP döneminde İBB tarafından yapımı durdurulan ardından da projesi iptal edilen metro hattı için açılan tüneller kapatılıyor. Tünellerin içerisine hafriyat kamyonları ile moloz dökülüyor. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü yaptığı açıklamada duruma tepki göstererek, "Temel atmama töreni yaparak başlanmış bu Büyükşehir Belediye zihniyeti şimdi de metroları kapatma icraatlarıyla devam ediyor" dedi.

Sancaktepe'de AK Parti'li İBB döneminde yapımına başlanan Sancaktepe metrosunun inşaatı, iddiaya göre İBB yönetiminin CHP'ye geçmesinin ardından durduruldu. Daha sonra metro projesi iptal edildi. Metro hattı için açılan tüneller de hafriyat kamyonlarıyla içerisine moloz dökülerek kapatılmaya başlandı. İlçelerinde metro hattı çalışmasının yapılmasını isteyen Sancaktepeliler, yaşanan durum nedeniyle İBB'ye tepki gösterdi.

"Kendi öz kaynakları ile yapması gereken hattı kredi alamama bahanesiyle hafriyat kamyonlarıyla doldurarak kapatma girişiminde bulundular"

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de İBB'nin Sancaktepe'de metro inşaatlarını durdurması hakkında açıklamada bulundu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "Dün Yenidoğan-Sarıgazi-Çekmeköy'den başlayan hatla alakalı 7 ay önce Yenidoğan'da bir kapatma vakasıyla karşı karşıya kalmıştık. Metro inşaatının açılmış olan yüzde 4 oranında ilerleyen inşaatın kapatılmasıyla hafriyat kamyonları ile doldurulması ile karşı karşıya kalmıştık. Sancaktepe halkının tepkisini orada dile getirmiştik. Bunu yapmamaları gerektiğini söylemiştik ama iki günlük çalışma gösterdi ki, şimdi artık İnönü Atatürk Mahallesi'ndeki Sarıgazi şaftlarında kapatma yoluna gittiler. Biz oralarla ilgili de bugün basın açıklamalarımızı yaptık, vatandaşımızı bilgilendirdik. Orada 6.9 km uzunluğunda bir küçük hattı kendi öz kaynakları ile yapması gereken, ihalesi o şekilde düzenlenmiş hattı kredi alamama bahanesiyle maalesef hafriyat kamyonlarıyla doldurarak kapatma girişiminde bulundular. Maalesef temel atmama töreni yaparak başlanmış bu Büyükşehir Belediye zihniyeti şimdi de metroları kapatma icraatlarıyla devam ediyor. İstanbul'a maalesef bu şekilde bir hizmet anlayışıyla çalışıyorlar, çalıştıklarını zannediyorlar. Biz de bunun karşısında olduğumuzu vatandaşımızın üzüntüsünü orada dile getirdik, basın mensuplarına anlattık. İnşallah buna hükümetimiz vasıtasıyla, vatandaşlarımızın desteğiyle bir çare olacağız" dedi.

Öte yandan metro hattı için açılan tünele hafriyat kamyonuyla moloz döküldüğü anlar drone ile havadan görüntülendi.

Sancaktepe'de metro tünellerinin kapatılmasına Başkan Şeyma Döğücü'den tepki
Sancaktepe'de metro tünellerinin kapatılmasına Başkan Şeyma Döğücü'den tepki
Sancaktepe'de metro tünellerinin kapatılmasına Başkan Şeyma Döğücü'den tepki

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istanbul büyükşehir belediyesi, Şeyma Döğücü, Sancaktepe, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de metro tünellerinin kapatılmasına Başkan Şeyma Döğücü'den tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sancaktepe'de metro tünellerinin kapatılmasına Başkan Şeyma Döğücü'den tepki - Son Dakika
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