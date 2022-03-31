Sancaktepe'de minibüs şarampole yuvarlandı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sancaktepe'de minibüs şarampole yuvarlandı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti

31.03.2022 02:35

Sancaktepe'de minibüs şarampole yuvarlandı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti Sancaktepe Ortadağ Tepesi'ndeki hareket halindeki minibüs kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu.

Sancaktepe'de minibüs şarampole yuvarlandı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti

İSTANBUL - Sancaktepe Ortadağ Tepesi'ndeki hareket halindeki minibüs kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu. Şarampole yuvarlanan minibüs sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Sancaktepe Fatih Mahallesi Esentepe Sokak'ta bulunan Ortadağ Tepesi'ndeki park içinde 23.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DJA 730 plakalı Volskwagen minibüsün sürücüsü Samet Yılmaz, Ortadağ Tepesi'nde araç hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs önce yol kenarındaki bariyerleri yıktı ardından ağaçlık alana uçtu. Takla atan minibüsteki sürücü araçtan fırladı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinin yakınlarındaki vatandaşlar tarafından ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Samet Yılmaz, ambulansa alındı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan Samet Yılmaz, çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Samet Yılmaz hayatını kaybetti.

Öte yandan ağaçlık alana düşen minibüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Sancaktepe'de minibüs şarampole yuvarlandı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti
Sancaktepe'de minibüs şarampole yuvarlandı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti
Sancaktepe'de minibüs şarampole yuvarlandı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti
Sancaktepe'de minibüs şarampole yuvarlandı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti
Sancaktepe'de minibüs şarampole yuvarlandı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti
Sancaktepe'de minibüs şarampole yuvarlandı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti

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Fatih Mahallesi, Sancaktepe, Tragger, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de minibüs şarampole yuvarlandı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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