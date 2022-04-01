Sancaktepe'de minibüs şarampole yuvarlandı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de minibüs şarampole yuvarlandı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti

01.04.2022 00:57
Sancaktepe'de minibüs şarampole yuvarlandı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti

Sancaktepe Ortadağ Tepesi'ndeki hareket halindeki minibüs kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu.

Sancaktepe Ortadağ Tepesi'ndeki hareket halindeki minibüs kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu. Şarampole yuvarlanan minibüs sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Sancaktepe Fatih Mahallesi Esentepe Sokak'ta bulunan Ortadağ Tepesi'ndeki park içinde 23.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DJA 730 plakalı Volskwagen minibüsün sürücüsü Samet Yılmaz, Ortadağ Tepesi'nde araç hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs önce yol kenarındaki bariyerleri yıktı ardından ağaçlık alana uçtu. Takla atan minibüsteki sürücü araçtan fırladı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinin yakınlarındaki vatandaşlar tarafından ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Samet Yılmaz, ambulansa alındı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan Samet Yılmaz, çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Samet Yılmaz hayatını kaybetti.

Öte yandan ağaçlık alana düşen minibüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
TEM'de feci kaza, otomobille çarpışan minibüs metrelerce sürüklendi: 7 yaralı TEM'de feci kaza, otomobille çarpışan minibüs metrelerce sürüklendi: 7 yaralı İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE PANELVAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI : 1 ÖLÜ İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE PANELVAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI : 1 ÖLÜ

Fatih Mahallesi, Sancaktepe, Tragger, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de minibüs şarampole yuvarlandı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 helikopterin ABD yapımı Stinger füzeleriyle düşürüldüğünü açıkladı
00:58 Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı
00:53 Herkes Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e döneceğini beklerken, o astronomik teklifle ABD yolcusu
00:50 Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşı Seda Sayan ve müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında konuştu
00:25 Doğal gaza konutlarda yüzde 35, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam geldi
00:24 Yılmaz Vural'dan A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında sert açıklama: Ayıptır ya!
23:37 Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir
23:29 Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 01:36:28. #1.11#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de minibüs şarampole yuvarlandı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement