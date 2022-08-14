İSTANBUL-ÜNLÜ OYUNCU 3'NCÜ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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İSTANBUL-ÜNLÜ OYUNCU 3'NCÜ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

14.08.2022 00:18
İSTANBUL-ÜNLÜ OYUNCU 3'NCÜ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

SANCAKTEPE'de misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti.

SANCAKTEPE'de misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti. Oyuncu Evren'in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ünlü oyuncu misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÜNLÜ OYUNCU 3'NCÜ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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