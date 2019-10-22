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Sancaktepe'de mobilya fabrikasında yangın

58 dakika önce

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN İstanbul DHASancaktepe'de bulunan bir mobilya fabrikasında bahçedeki toz emme makinesinden kaynaklı yangın çıktı.

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN İstanbul DHA

Sancaktepe'de bulunan bir mobilya fabrikasında bahçedeki toz emme makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 işçiye müdahalede bulundu.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Sancaktepe Emek Mahallesi Sıvat Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir mobilya fabrikasında çıktı. Bahçede bulunan toz emme cihazında başlayan yangın fabrikanın dış cephesine sıçradı. Fabrika yetkilileri kısa sürede tüm personelin dışarı çıkmasını sağladı ve durumu itfaiye ile sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Alevlerin içeri girmesini engellemeye çalışırken 2 işçi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen kişilere müdahalede bulundu. Fabrikanın bulunduğu cadde polis ekipleri tarafından kapatıldı. Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi. Yangın sırasında fabrikada bulunan Selçuk Binkanat, 'Toz emme haznesinde yangın çıktı. Duman içeri vurdu. Bir boşluk vardı, alev oradan içeri giriyordu. Yangın hortumu vardı onunla müdahale ettik itfaiye gelene kadar alev içeri girmesin diye. Yaralı yok. Duman yuttuk biraz dedi.

Sancaktepe'de mobilya fabrikasında yangın

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:09 Kaynak: DHA
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