Sancaktepe'de motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Sancaktepe'de motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı güvenlik kamerasında
Sancaktepe'de seyir halindeki motosikletle kamyonet çarpıştı.
Sancaktepe'de seyir halindeki motosikletle kamyonet çarpıştı. Çarpışmada motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Atayolu Caddesi'nde geçtiğimiz gün saat 10.30 sıralarında motosiklet sürücüsü seyir halindeyken karşı yönden gelen kamyonet dönüş yapmak istedi. Sol tarafa dönüş yapan kamyonet karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet kullanılmaz hale gelirken sürücü ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alınırken polis ekipleri olayla ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:51
Kaynak: İHA
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