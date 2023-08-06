Sancaktepe'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

06.08.2023 09:10

Sancaktepe'de meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve yolcu hayatını kaybetti. Kazada motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosikletteki iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinde yapılan incelemede, sürücü ve yolcunun kasklarının olmadığı tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Tarık Şekerci ve yolcu Seyhan İşbilir hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kartal- Samandıra TEM bağlantı yolu Sultanbeyli istikametinde meydana geldi. Hasan Tarık Şekerci'nin kullandığı 34 DFC 688 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Hasan Tarık Şekerci (25) ve yanında bulunan Seyhan İşbilir (33) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri,  motosikletteki iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik bir süre polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsü ve yolcunun kasklarının olmadığını belirledi. Kazada hayatını kaybedenler otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

TEM Otoyolu, Samandıra, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
08:14 İsrail'de isyan ateşi sönmüyor! Yüz binlerce kişi protestoların 31. haftasında yeniden sokaklara indi
08:10 İsrail'de isyan ateşi sönmüyor! Yüz binlerce kişi protestoların 31. haftasında yeniden sokaklara indi
07:54 Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul depremi 7,2 ila 7,6 büyüklüğünde olacak
07:50 Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Öncelikle Kumburgaz Fayı'nda olacak, 2.5 milyon insan risk altında
03:46 İnegöl'de komşu kavgasında 3 kişi yaralandı
03:44 Komşuların gürültü kavgasında kan aktı! 2'si ağır 3 kişi yaralandı
00:46 Tigres Kalecisi Nahuel Guzman hakkında maçta büyü yaptığı iddia edildi
00:42 Yeşil sahalar bunu da gördü! Kaleci, büyü yaparak penaltıyı kurtardı
00:26 Herkes doğal güzel zannediyordu! Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler yıkıldı
00:21 Herkes doğal güzel zannediyordu! Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2023 09:39:22. #1.11#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement