Sancaktepe'de mühürlenen iş yerinde kumar oynarken yakalandılar - Son Dakika

SANCAKTEPE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis, daha önce mühürlenmiş bir iş yerinde kumar oynayan 5 kişi ile iş yeri sahibine para cezası kesti. İş yeri sahibi iki ortağa da mühür sökmek ve kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı.

Denetimde Meclis Mahallesi'nde bir iş yerine giren polis ekipleri, içeride internet üzerinden yasadışı kumar oynatıldığını tespit etti. İş yeri sahibi ve online kumar oynayan 5 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 19 bin TL idari para cezası kesildi. Yasadışı kumar oynayanlara ayrıca toplam 6 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Aynı iş yeri daha önce mühürlendiği için iş yeri sahipleri Muzaffer A. ve Hasan S. hakkında mühür sökmek ve yasadışı kumar oynatma suçundan adli işlem yapıldı.

- İstanbul