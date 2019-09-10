Sancaktepe'de okulda yangın paniği (1)
45 dakika önce
SANCAKTEPE'de bulunan lisede çıkan ufak çapta yangın paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:17 Kaynak: DHA
SANCAKTEPE'de bulunan lisede çıkan ufak çapta yangın paniğe neden oldu. Yenidoğan
'da bir liseye elektrik tesisatında çıkan yangın nedeniyle itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenciler dışarı çıkarılırken itfaiye kısa sürede yangını söndürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-İtfaiyenin görüntüsü
-Çocukların görüntüsü
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