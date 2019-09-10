Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de okulda yangın paniği (1)
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Sancaktepe'de okulda yangın paniği (1)

12 dakika önce

SANCAKTEPE'de bulunan lisede çıkan ufak çapta yangın paniğe neden oldu.

Sancaktepe'de okulda yangın paniği (1), System.String[]
SANCAKTEPE'de bulunan lisede çıkan ufak çapta yangın paniğe neden oldu. Yenidoğan'da bir liseye elektrik tesisatında çıkan yangın nedeniyle itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenciler dışarı çıkarılırken itfaiye kısa sürede yangını söndürüldü.



- İstanbul
Yenidoğan, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:18 Kaynak: DHA
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