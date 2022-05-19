Sancaktepe'de ölüm teğet geçti: Küçük çocuk, cipin altından yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Sancaktepe'de ölüm teğet geçti: Küçük çocuk, cipin altından yara almadan kurtuldu

19.05.2022 07:37

Sancaktepe'de ölüm teğet geçti: Küçük çocuk, cipin altından yara almadan kurtuldu Üzerinden cip geçen çocuğun şans eseri kurtuluşu kamerada Sancaktepe'de sokak başında arkadaşları ile oynamak için karşı yola geçen 4 yaşındaki küçük çocuğun üzerinden cip geçti.

Sancaktepe'de ölüm teğet geçti: Küçük çocuk, cipin altından yara almadan kurtuldu

Üzerinden cip geçen çocuğun şans eseri kurtuluşu kamerada

İSTANBUL - Sancaktepe'de sokak başında arkadaşları ile oynamak için karşı yola geçen 4 yaşındaki küçük çocuğun üzerinden cip geçti. Üzerinden geçen cipin altından şans eseri yara almadan çıkan çocuk panik içerisinde arkadaşlarının yanına gitti. Cipin üstünden geçtiği çocuğun şans eseri kurtuluşu güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Halil Fener, sokak başında oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmeye çalıştığı sırada yavaş gelen bir cipin çarpmasıyla yere düştü. Araç şoförünün fark etmemesiyle 4 yaşındaki Halil Fener'in üstünden cip geçince de küçük çocuk, cipin altında kaldı. Küçük çocuk üzerinden geçen cipin altından yara almadan kurtuldu. O sırada ayağa kalkıp arkadaşlarının yanına ağlayarak giden çocuğu fark eden sürücü, panikleyerek küçük çocuğu kucaklayıp hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonrası ölümün teğet geçtiği çocuğun herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Cipin üzerinden geçtiği çocuğun, şans eseri kurtuluşu kamerada

Cipin üzerinden geçtiği 4 yaşındaki Halil Fener'in, şans eseri kurtuluşu güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun arkadaşlarının yanına gittiği esnada çipin çarpmasıyla çipin üstünden geçtiği, çocuğun ise yara almadan ayağa kalkıp arkadaşlarının yanına ağlayarak gittiği, çarpan kişinin de panikleyerek çocuğu kucaklayıp hastaneye götürdüğü görülüyor.

"Bir şey olmadı çok şükür"

Cip altında kalan çocuğun dedesi Mehmet Fener, "Çocuk kapıda arkadaşlarıyla oynuyorken karşıdan karşıya geçtiği sırada araba üzerinden geçti. Torunum boşlukta kaldı. Bir şey olmadı çok şükür. Araba hızlı değildi, yavaş gidiyordu. Çok şükür ki hem çocuğumuza hem de çarpan kişiye bir şey olmadı. Allah'u Teala kötü kazalar vermesin" dedi.

"Karşıdan karşıya diğer çocukların yanına geçmeye çalışırken araç çarpıyor"

Amca Hüseyin Fener ise "Çocuk orada oynarken araç geliyor. Tabii çocuk farkında değil, bir anda karşıdan karşıya diğer çocukların yanına geçmeye çalışırken araç çarpıyor. Çok şükür çocuğa bir şey olmadı. Durumu iyi, görüntülerde de zaten kamera kayıtları da var. Çarpan arkadaşta inip çocuğu alıp hastaneye götürdüler. Her hangi bir şeyi yoktu." ifadelerini kullandı.

Sancaktepe'de ölüm teğet geçti: Küçük çocuk, cipin altından yara almadan kurtuldu
Sancaktepe'de ölüm teğet geçti: Küçük çocuk, cipin altından yara almadan kurtuldu
Sancaktepe'de ölüm teğet geçti: Küçük çocuk, cipin altından yara almadan kurtuldu
Sancaktepe'de ölüm teğet geçti: Küçük çocuk, cipin altından yara almadan kurtuldu
Sancaktepe'de ölüm teğet geçti: Küçük çocuk, cipin altından yara almadan kurtuldu
Sancaktepe'de ölüm teğet geçti: Küçük çocuk, cipin altından yara almadan kurtuldu
Sancaktepe'de ölüm teğet geçti: Küçük çocuk, cipin altından yara almadan kurtuldu

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Sancaktepe, Tragger, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de ölüm teğet geçti: Küçük çocuk, cipin altından yara almadan kurtuldu - Son Dakika


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