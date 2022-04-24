Sancaktepe'de orta refüje çarpan araç yan yattı - Son Dakika
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Sancaktepe'de orta refüje çarpan araç yan yattı

24.04.2022 02:13
Sancaktepe'de orta refüje çarpan araç yan yattı

Sancaktepe'de orta refüje çarpan araç yan yattı Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol üzerinde bulunan orta refüje çarptıktan sonra yan yattı.

Sancaktepe'de orta refüje çarpan araç yan yattı

İSTANBUL - Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol üzerinde bulunan orta refüje çarptıktan sonra yan yattı. Kaza sonucu yabancı uyruklu otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay 23.45 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Sekmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan 53 ABU 330 plakalı yabancı uyruklu olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan orta refüje çarparak yan yattı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü yaralanırken yolcu koltuğunda bulunan 1 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan yabancı uyruklu otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası cadde üzerinde araç trafiği oluşurken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Sancaktepe'de orta refüje çarpan araç yan yattı
Sancaktepe'de orta refüje çarpan araç yan yattı
Sancaktepe'de orta refüje çarpan araç yan yattı
Sancaktepe'de orta refüje çarpan araç yan yattı
Sancaktepe'de orta refüje çarpan araç yan yattı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de orta refüje çarpan araç yan yattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sancaktepe'de orta refüje çarpan araç yan yattı - Son Dakika
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