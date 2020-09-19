Sancaktepe'de otomobil gasbeden şüpheli yakalandı - Son Dakika

İlçe genelinde yapılan çalışmalarda gasbedilen otomobili bulan polis ekipleri, şüpheli Atakan A'yı da bugün Fatih Mahallesi 'ndeki evinde yakaladı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül 'de Veysel Karani Mahallesi'nde mezarlık yanında bulunan Cevat A'nın aracının, anahtarının zorla elinden alınarak gasbedilmesi olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Sancaktepe 'de bir kişinin elinden anahtarı zorla alarak otomobilini çalan şüpheli gözaltına alındı.

Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var