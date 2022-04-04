Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

04.04.2022 22:55
Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe'de seyir halinde ki motosiklet sürücüsü ıslak zeminin etkisiyle otomobil ile çarpıştı.

İstanbul Sancaktepe'de seyir halinde ki motosiklet sürücüsü ıslak zeminin etkisiyle otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Sancaktepe sevenler caddesinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü yağmurun etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek ters şeride düştü. Islak zeminin etkisiyle şeridini kaybeden sürücü ters şeritte seyir halinde olan otomobil ile çarpışarak otomobilin altında kaldı. Motosiklet sürücüsü kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anında olay yerinde bulunan çevre sakinleri tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü sağlık ekiplerince adli tıp morguna götürüldü. Öte yandan olay yerinde oluşabilecek başka kazaları önlemek amacıyla polis ekipleri asayişi sağladı. Polis ekipleri kaza hakkında araştırmalarını başlattı. - İSTANBUL

Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti
Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sancaktepe, Motosiklet, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
22:47 Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu hakkındaki sessizliğini bozdu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık
22:44 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
21:12 Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
20:16 Koronavirüs nedeniyle 40 kişi vefat etti, 12 bin 647 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 23:06:10. #1.11#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement