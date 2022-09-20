SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL MOTOSİKLETLİ KURYEYE ÇARPTI - Son Dakika
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SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL MOTOSİKLETLİ KURYEYE ÇARPTI

20.09.2022 09:55

SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL MOTOSİKLETLİ KURYEYE ÇARPTIMurat SOLAK/İSTANBUL, (DHA)- SANCAKTEPE'de seyir halindeki otomobil, caddeye çıkan motosikletli kuryeye çarptı.

SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL MOTOSİKLETLİ KURYEYE ÇARPTI

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA)- SANCAKTEPE'de seyir halindeki otomobil, caddeye çıkan motosikletli kuryeye çarptı. Kurye çarpmanın etkisiyle yaralanırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İnönü Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde dün saat 13.00 sıralarında seyir halindeki otomobilin sürücüsü, Gülbahar Sokak'tan caddeye çıkan motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve motosiklet, kaldırım kenarındaki saksıya çarparak durabildi. Kazada motosikletli kurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kuryeyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye tedavi edilen kuryenin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Esnaf Muhammed Can Sümbül, "Motosikletli kurye sokaktan çıkıyordu. Otomobil caddeden gelirken kuryeye çarptı. Kazayı gördükten sonra dükkandan koştuk. Polise ve sağlık ekiplerine haber verdik. Durumu ağır değildi. Başının altına montlarımızı koyarak yardım etmeye çalıştık" dedi.

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Kaynak: DHA

DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL MOTOSİKLETLİ KURYEYE ÇARPTI - Son Dakika

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