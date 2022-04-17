Son dakika haberleri... SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

17.04.2022 04:15

Edinilen son dakika gelişmesine göre SANCAKTEPE'de seyir halindeki otomobilin yolda yürüyen yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi ağır yaralandı.

SANCAKTEPE'de seyir halindeki otomobilin yolda yürüyen yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazadan sonra kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü, sokak arasında sivil polis ekipleri tarafından yakalandı. Kazadan sonra olay yerinde yaşananlar ve sonrasında yakalanan şüpheli, vatandaşların cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İnönü Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde bulunan ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 EVU 513 plakalı otomobil, Mehmet A.(16) ile isminin Murat olduğu öğrenilen yayaya çarptı. Yaralıların yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet A.'nın tedavisi yoğun bakımda sürerken, Murat isimli yaralının yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ BÖYLE YAKALANDI

Kazadan sonra otomobili olay yerinde bırakan sürücünün kaçtığı iddia edildi. Çevrede bulunan sivil polisler, sokakta şüpheli olarak gördükleri bir kişiyi, gözaltına aldı. Sürücü olduğu iddiası ile gözaltına alınan şüpheli, kendini yakalayanların polis olduğuna inanmayıp 'Beni resmi ekip alsın. Siz nereye götürüyorsunuz? Ben kimseye çarpmadım. Polisleri arayın, 155'i arayın. Bunlar beni infaz etmek istiyor. İmdat" şeklinde bağırdı. Sokakta bir süre direnen şüpheli, daha sonra polis merkezine götürüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Kazazede gençlerin akrabaları Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akın etti. Polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri... SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika haberleri... SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika haberleri... SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

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Sancaktepe, Otomobil, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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