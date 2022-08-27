Otomobilde tartıştığı komiseri silahla öldürdü, kaçan kadın yakalandı - Son Dakika
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Otomobilde tartıştığı komiseri silahla öldürdü, kaçan kadın yakalandı

27.08.2022 17:18

Sancaktepe'de otomobilin içinde tartıştığı komiseri silahla vurarak öldüren ardından olay yerinden kaçan kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Otomobilde tartıştığı komiseri silahla öldürdü, kaçan kadın yakalandı

İSTANBUL - Sancaktepe'de otomobilin içinde tartıştığı komiseri silahla vurarak öldüren ardından olay yerinden kaçan kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Sancaktepe'de gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Beykoz'da görev yapan komiser Sinan Aytığ bir otomobilde Aynur A. isimli kadın ile beraber bulunduğu sırada aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Aynur A. ruhsatsız olduğu öğrenilen bir tabanca ile Aytığ'ı başından vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Aynur A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sinan Aytığ'ın Beykoz'da görev yaptığı ve tayininin çıktığı Van'a 1 hafta sonra gitmek üzere hazırlık yaptığı öğrenildi. Aytığ'ın cenazesi memleketi Bitlis'e gönderildi.

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Kaynak: İHA

Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde tartıştığı komiseri silahla öldürdü, kaçan kadın yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilde tartıştığı komiseri silahla öldürdü, kaçan kadın yakalandı - Son Dakika
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