SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI; 12 YARALI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI; 12 YARALI (1) - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI; 12 YARALI (1)

6 saat önce

Çağrı ÇALIŞKAN / SANCAKTEPE'de otomobille minibüs çarpıştı.

SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI; 12 YARALI (1), System.String[]

Çağrı ÇALIŞKAN/ SANCAKTEPE'de otomobille minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Yaralılar


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:20 Kaynak: DHA
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