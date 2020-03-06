Sancaktepe'de otomobille minibüs çarpıştı; 12 yaralı (1) - Son Dakika

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Sancaktepe'de otomobille minibüs çarpıştı; 12 yaralı (1)
6 saat önce
Çağrı ÇALIŞKAN / SANCAKTEPE'de otomobille minibüs çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:23 Kaynak: DHA
Çağrı ÇALIŞKAN/ SANCAKTEPE'de otomobille minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
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