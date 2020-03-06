Sancaktepe'de otomobille minibüs çarpıştı; 12 yaralı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sancaktepe'de otomobille minibüs çarpıştı; 12 yaralı (1) - Son Dakika

Sancaktepe'de otomobille minibüs çarpıştı; 12 yaralı (1)

6 saat önce

Çağrı ÇALIŞKAN / SANCAKTEPE'de otomobille minibüs çarpıştı.

Sancaktepe'de otomobille minibüs çarpıştı; 12 yaralı (1), System.String[]

Çağrı ÇALIŞKAN/ SANCAKTEPE'de otomobille minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:23 Kaynak: DHA
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