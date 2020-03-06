Sancaktepe'de otomobille minibüs çarpıştı; 12 yaralı (1) - Son Dakika

Çağrı ÇALIŞKAN/ SANCAKTEPE'de otomobille minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.