SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI; 12 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI; 12 YARALI - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI; 12 YARALI

7 saat önce

SANCAKTEPE'de otomobille minibüs çarpıştı.

SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI; 12 YARALI, System.String[]

SANCAKTEPE'de otomobille minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sancaktepe Bakkalköy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sultanbeyli minibüs hattında çalışan 34 TMC 01 plakalı Levent B. kontrolündeki minibüsle, Cihan Taş'ın kullandığı 34 BVC 865 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ve minibüsün parçaları yola saçılırken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Minibüste bulunan 12 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YOLCU KAZAYI ANLATTI

Minibüste bulunan bir yolcu, "Virajı dönemedi. Çok hızlı gidiyordu. Herkes üst üste. İlk giden yaralı alnını komple yardı. Çok korkunçtu. Yaralı sayısı 10 kişiden fazlaydı. dedi. Otomobil sürücüsü Cihan Taş ise, "Normal seyrimizde giderken minibüs virajın başında bir anda geldi kafa kafaya çarpıştık. Ama hızlıydı minibüs. Bir ağır yaralı vardı. İçerisinde kadınlar vardı. İki üç tane de çocuk vardı ama çocukların durumu iyiydi." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Olay yerinden detaylar

-Ambulanslardan detaylar

-Yaralılardan detaylar

-Otomobilden detay

-Minibüsten detay

-Minibüs yolcusundan röportaj

-Otomobil sürücüsü röportaj


Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Sancaktepe'de minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı
Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Bahçeli'den İdlib ateşkesiyle ilgili ilk yorum: Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 18:13:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI; 12 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]