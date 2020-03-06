Sancaktepe'de otomobille minibüs çarpıştı; 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sancaktepe'de otomobille minibüs çarpıştı; 12 yaralı - Son Dakika

Sancaktepe'de otomobille minibüs çarpıştı; 12 yaralı

6 saat önce

SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI; 12 YARALI (2) (aktüel)

SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI; 12 YARALI (2) (aktüel)

Sancaktepe'de otomobille minibüs çarpıştı; 12 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:33 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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