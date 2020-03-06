Sancaktepe'de otomobille minibüs çarpıştı; 12 yaralı - Son Dakika

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Sancaktepe'de otomobille minibüs çarpıştı; 12 yaralı
6 saat önce
SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI; 12 YARALI (2) (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:33 Kaynak: DHA
SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI; 12 YARALI (2) (aktüel)
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