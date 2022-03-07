Son dakika haber! Sancaktepe'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Sancaktepe'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

07.03.2022 14:17
Son dakika haber! Sancaktepe'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

Son dakika haber... SANCAKTEPE'de caddeye çıkmak isteyen otomobil ile cadde üzerinde giden otomobil çarpıştı.

SANCAKTEPE'de caddeye çıkmak isteyen otomobil ile cadde üzerinde giden otomobil çarpıştı. Bir kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Safa Mahallesi Sancaktar Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Mevlana Sokak'tan Sancaktar Caddesi'ne çıkan Elshan Taghiyev'in kullandığı 34 MF 9202 plakalı otomobil, caddede giden İshak Erçoban yönetimindeki 25 SC 930 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan malzemeler yola savrulurken, İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı Taghiyev'i araç içerisinden çıkararak ambulansa koydu. Hastaneye kaldırılan Taghiyev'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika haber! Sancaktepe'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haber! Sancaktepe'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haber! Sancaktepe'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haber! Sancaktepe'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haber! Sancaktepe'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haber! Sancaktepe'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haber! Sancaktepe'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada
YORUMLAR
500
TRAFİK IŞIKLARINA UYMAYAN YAYAYA MOTOSİKLET BÖYLE ÇARPTI TRAFİK IŞIKLARINA UYMAYAN YAYAYA MOTOSİKLET BÖYLE ÇARPTI SARIYER'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI SARIYER'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

Otomobil, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sancaktepe'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek
14:13 Son Dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez görüşecek!
14:05 En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
13:53 Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!
13:52 Mart, kazma kürek yaktıracak! Bir uyarı da AKOM'dan geldi: 1987'den sonra en kuvvetli kar yağışı yolda
13:48 Ukrayna'dan yürek parçalayan görüntüler! Ülkeden kaçmak isteyen insanlar tren istasyonunu doldurdu
13:40 Ali Koç'un dev maça gelmeme nedeni anlaşıldı! Almanya'ya giderek Löw'le görüşmüş
13:28 Amerikalı aktör Sean Penn, Zelenski'yle yaptığı görüşmeyi anlattı: Ondan çok etkilendim
13:18 İsrail'de hazırlıklar başladı! İşte Erdoğan ve Herzog'un gündeminde olan 4 başlık
13:07 İngiltere'nin Ukrayana'ya mali desteği sürüyor: Son olarak 100 milyon dolarlık hibe kararı verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 14:23:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Sancaktepe'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement