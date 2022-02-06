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SANCAKTEPE'DE PANELVANIN ÇARPTIĞI KADIN O ANLARI ANLATTI - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE PANELVANIN ÇARPTIĞI KADIN O ANLARI ANLATTI

06.02.2022 15:59

SANCAKTEPE'de yolun karşısına geçmeye çalışan Birdane Önal'a panelvan araç çarptı.

SANCAKTEPE'de yolun karşısına geçmeye çalışan Birdane Önal'a panelvan araç çarptı. Bir süre yerde yatan kadına bakan sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Sürücünün tepkilere neden olan davranışının ardından, hastane yatağındaki kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Önal, Dönüş yaptı, bana vurdu kaçtı. Suyun içine düştüğümü biliyorum gerisini hatırlamıyorum. dedi.

Olay, Sancaktepe İnönü Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde 4 Şubat saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Fabrikada çalışan 45 yaşındaki Birdane Önal, işe gitmek üzere evden çıktı. Ovacık Sokak'tan caddeye doğru yürüyen Önal, yolun karşısına geçmek istedi. O sırada hızla gelen panelvan araç sokağa doğru yönelerek Birdane Önal'a çarptı. Araç sürücüsü olay yerinden kaçarken yaralanan Önal, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri aracın ön plakasının olmadığını gördü. Ekiplerin, sürücüyü yakalamak için çalışmaları sürüyor.

KALDIRIMDAN AŞAĞI İNİYORDUM O ARADA DÖNÜŞ YAPTI BANA VURDU, KAÇTI

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Birdane Önal ameliyat edildi. Ameliyat sonrası konuşan Önal, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Birdane Önal, Ben sabah çıktım, işe gidecektim. 07.00'ye 3 vardı evden çıktım. Servise yaklaştım. Karşıya geçecektim. Hızlı bir şekilde araba geliyordu. O esnada minibüsün geldiğini gördüm ve geçmedim bekledim. Kaldırımdan aşağı iniyordum. O arada dönüş yaptı, bana vurdu kaçtı. Suyun içine düştüğümü biliyorum gerisini hatırlamıyorum. Hastanede ne zaman gözümü açtıysam. 4 tane kırığım var. Kalça kırığı, diz kapağında. Çok ağrım var dedi.

ABLAMA YAŞATTIKLARI YANINA KALMASIN

Birdane Önal'ın kardeşi Medine Karaca, İnanılmaz bir acı yaşadık. Bu caninin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bize, ablama yaşattıklarının bedelini cezasını ödemesini istiyoruz. Ablama yaşattıkları yanına kalmasın. Psikolojik olarak çok kötü bir durumda. Sabaha kadar uyuyamadı. Sürekli araba çarptı diye kabus görüp uyandı. Çok zor bir gece geçirdik diye konuştu.

SANCAKTEPE'DE PANELVANIN ÇARPTIĞI KADIN O ANLARI ANLATTI
SANCAKTEPE'DE PANELVANIN ÇARPTIĞI KADIN O ANLARI ANLATTI
SANCAKTEPE'DE PANELVANIN ÇARPTIĞI KADIN O ANLARI ANLATTI

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Sancaktepe, Ameliyat, Hastane, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE PANELVANIN ÇARPTIĞI KADIN O ANLARI ANLATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SANCAKTEPE'DE PANELVANIN ÇARPTIĞI KADIN O ANLARI ANLATTI - Son Dakika
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