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Sancaktepe'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Sancaktepe'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı

05.02.2022 09:36
Sancaktepe'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı

SANCAKTEPE'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, panelvan çarptı.

SANCAKTEPE'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, panelvan çarptı. Araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, vücudunda kırıklar oluşan kadın, tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe İnönü Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde dün saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Fabrikada işçisi 45 yaşındaki Birdane Önal, işe gitmek üzere evden çıktı. Ovacık Sokaktan caddeye doğru yürüyen Önal, yolun karşısına geçmek istedi. O sırada hızla gelen panelvan araç sokağa doğru yönelerek Birdane Önal'a çarptı. Önal yere yığılırken araç sürücüsü yoluna devam etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Önal, ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Sancaktepe'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı
Sancaktepe'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı
Sancaktepe'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı
Sancaktepe'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı
Sancaktepe'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı
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Sancaktepe, Tragger, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sancaktepe'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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