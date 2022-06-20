Son dakika haber: Sancaktepe'de park halindeki motosikleti çalmaya çalışan hırsız kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber: Sancaktepe'de park halindeki motosikleti çalmaya çalışan hırsız kamerada

20.06.2022 12:46

Son dakika 3. sayfa haberi... Sancaktepe'de park halindeki motosikleti çalmaya çalışan hırsız kamerada Park halindeki motosikleti çalıyordu, suçüstü yakalandı Daha öncede 2 motosikleti çaldığı öğrenilen hırsız kamerada Sancaktepe'de park halindeki motosikleti çalmaya çalışan hırsız, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Sancaktepe'de park halindeki motosikleti çalmaya çalışan hırsız kamerada

Park halindeki motosikleti çalıyordu, suçüstü yakalandı

Daha öncede 2 motosikleti çaldığı öğrenilen hırsız kamerada

İSTANBUL - Sancaktepe'de park halindeki motosikleti çalmaya çalışan hırsız, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Daha öncede 2 motosikletin aynı şahıs tarafından çalındığı tespit edilen şahıs, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, 19 Haziranda saat 05.00 sıralarında bir kişinin İnönü Mahallesi'nde park halinde bulunan bir motosikleti çalmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine hareketen geçen ekipler, hemen olaya müdahale ederek hırsızı suçüstü yakaladı. Yaklanan şahıs E.B.'nin üst aramasında2 adet tornavida, 2 adet somun anahtarı, 1 adet çekiç, 1 adet matkap ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda şüpheli şahsın 9 haziran ve 17haziran tarihlerinde de Sancaktepe İlçesi İnönü Mahallesi ve Meclis Mahallelerinde gerçekleşen 2 ayrı "Motosiklet Hırsızlığı" olayının faali olduğu tespit edildi. Şahsın çaldığı motosikletleri Maltepe ve Sarıyer ilçelerinde faaliyet gösteren firmalara sattığı belirlendi. Yürtülen çalışmaların devamında çalıntı motosikletler satın alan işyerlerinden temin edilerek sahiplerine teslim edildi. Konu ile ilgili yakalanan E.B. isimli şahıs, "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Sancaktepe'de park halindeki motosikleti çalmaya çalışan hırsız kamerada - Son Dakika

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