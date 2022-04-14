Sancaktepe'de park halindeki tır yandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de park halindeki tır yandı

14.04.2022 01:27

Sancaktepe'de park halindeki tır yandı Sancaktepe'de tır satışı yapan bir iş yerinin otoparkında park halinde bulunan tır belirlenemeyen bir nedenle yandı.

Sancaktepe'de park halindeki tır yandı

İSTANBUL - Sancaktepe'de tır satışı yapan bir iş yerinin otoparkında park halinde bulunan tır belirlenemeyen bir nedenle yandı. Yangın sonrası yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, saat 00.10 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde bulunan tır satışı yapan bir iş yerinin otoparkında park halinde bulunan tır henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı. Alevler kısa sürede tüm tırı sararken çevredekiler hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan tırı güçlükle söndürebildi. Yaşanan olayda can kaybı bulunmazken yanan tır kullanılamaz hale geldi. Alevlerin otopark içerisinde bulunan diğer tırlara sirayet etmemesi olası bir facianın önüne geçti.

Sancaktepe'de park halindeki tır yandı
Sancaktepe'de park halindeki tır yandı
Sancaktepe'de park halindeki tır yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sancaktepe, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de park halindeki tır yandı - Son Dakika


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